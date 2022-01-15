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суббота, 15 января 2022 13:17

Из-за роста цен на газ: в Казахстане задержали вице-министр энергетики

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Из-за роста цен на газ: в Казахстане задержали вице-министр энергетики
В Казахстане задержали вицеминистра, его обвиняют в поднятии цен на газ. Фото: Depo.ua

В Казахстане задержали вице-министра энергетики Жумабая Карагаева.

Его подозревают в причастности к необоснованному росту цен на сжиженный нефтяной газ. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Карагаеву избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. С должности в правительстве его уволили.

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Кроме него, задержали руководителей электронных торговых площадок и других людей.

Резкий рост цен на газ в Казахстане стал причиной акций протеста, которые быстро приобрели угрожающие масштабы и превратились в беспорядки.

На фоне массового недовольства правительство ввело государственное регулирование цен на газ и ключевые товары.

14 января Комитет национальной безопасности Казахстана начал расследование по делу о попытке захвата власти в отношении своего бывшего руководителя, одного из самых влиятельных политиков страны Карима Массимова.

Также идет досудебное расследование по факту государственной измены в отношении политика.

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