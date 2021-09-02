Из-за редкостного заболевания новорождённая выглядит старой

Девочка родилась в небольшом городке Либоде / Newsflash

В ЮАР молодая женщина родила ребенка, который выглядит старше ее и напоминает старуху.

20-летняя женщина родила девочку с редким заболеванием прогерией, также известной как синдром Хатчинсона-Гилфорда, из-за которого жертвы стареют быстрее, чем обычно. Это исключительно редкое заболевание. Частота - 1 на 8 млн новорожденных. Об этом пишет Daily Star.

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Женщина родила ребенка в своем доме в небольшом городке Либоде. Бабушка вызвала скорую, когда начались схватки, но та не приехала вовремя. После того, как девочка родилась с деформированными руками и морщинистой кожей, ее и мать доставили в больницу.

"Нам сказали, ребенок инвалид. Во время рождения заметила, что с ней что-то странное. Она не плакала и дышала ребрами. Я была шокирована. Теперь слышу, что люди называют ее имя. Это очень больно", - говорит бабушка.

Люди, рожденные с прогерией, обычно страдают от серьезных сердечно-сосудистых осложнений в возрасте от подросткового до 20 лет. Это редкое прогрессирующие генетическое заболевания, которое приводит к быстрому старению, начиная с первых двух лет.

Когда ребенок рождается, обычно симптомы отсутствуют, но признаки болезни начинают проявляться в течение первого года жизни. Однако в некоторых случаях, как этот, некоторые признаки появляются с рождения.

Всех младенцев в Украине будут проверять на генетические заболевания. В первую неделю каждому проведут 21 тест. Это позволит выявить отклонения на ранних этапах и своевременное лечение, говорит министр здравоохранения Виктор Ляшко. В Украине живут почти 3 тыс. человек с редкими заболеваниями. Большинство - генетические. Такие болезни проявляются в 2-4 года. Но тогда лечить поздно. Самая распространенная генетическая болезнь в Украине - спинальная мышечная атрофия. Ее имеют 250 человек.