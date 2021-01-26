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среда, 27 января 2021 07:00

Из-за пожара в ночном клубе погибли 245 человек

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Из-за пожара в ночном клубе погибли 245 человек
Цветы и дань памяти при входе в клуб / Wikipedia

27 января 2013-го 245 человек погибли и около 630 пострадали в результате пожара в ночном клубе Kiss в бразильском городе Санта-Мария. Это второй по количеству жертв пожар в истории Бразилии. Самый большой произошел в 1961-м, когда сгорел "Большой цирк Северной Америки" в городе Нитерой, в результате чего погибли 503 человека.

Пожар на дискотеке вспыхнул в 2:30 ночи. Причиной стала пиротехника, которая сопровождала выступление группы Gurizada Fandangueira. Когда огонь достиг потолка, занялись изоляционные материалы, от чего помещение заполнил токсичный дым. Среди посетителей возникла паника. Но открытым оставался только один выход.

В давке много молодых людей затоптали друг друга. Впрочем большинство задохнулась от дыма. В тот день на вечеринку пришли до двух тысяч посетителей - преимущественно студенты местного университета.

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Основная причина пожара - использование дешевых фейерверков, которые предназначались только для использования на открытом воздухе, но запрещены в помещении. В то же время в клубе вообще нельзя было использовать пиротехнику, потому что потолок был обработан пожароопасным звукоизоляционным материалом.

В помещении был только один выход, пожарная сигнализация была неисправной, а срок пожарной лицензии заведения истек еще в августе 2012-го. На стенах помещений не было световых индикаторов экстренного выхода, и после того, как помещение заволокло токсичным дымом, многие посетители бросились к туалетам, потому световые указатели были только там. Несмотря на то, что камеры видеонаблюдения были установлены, запись не велась уже более двух месяцев до трагедии. Также клуб был переполнен. По документам, он был рассчитан на 690 посетителей.

Из-за пожара полиция арестовала 4 человек - двух владельцев клуба и двух музыкантов группы, которые злоупотребили пиротехникой, что стало причиной трагедии.

В Санта-Мария около 270 тыс. жителей. Среди них много молодежи, потому что в городе один из крупнейших университетов страны. Трагедия обеспокоила многих относительно безопасности на массовых мероприятиях в Бразилии.

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Дата
27
января

Из-за пожара в ночном клубе погибли 245 человек

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