Из-за пожара в цирке погибли 323 человека

Руины цирка после пожара / O Globo

17 декабря 1961-го в результате пожара в бразильском цирке погибли более 300 человек и сотни получили серьезные ожоги. Причина пожара так и не была окончательно выяснена. Возможно, возгорание произошло из-за искры от проезжающего вблизи поезда.

Рождественская неделя начиналась. У детей были первые дни зимних каникул. Около 2500 посетителей собрались Gran Circo Norte Americano. Большой бело-голубой шатер установили в Рио-де-Жанейро, вблизи залива. Цирк был заполнен до отказа.

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Первой огонь увидела танцовщица Антониетта Еставанович. Она заметила, что крыша палатки горит. Когда толпа узнала о пожаре, началась давка. Людей растаптывали, когда пытались выйти.

Погибли 323 человека. Многие из них были детьми, которые погибли в огне. Еще как минимум 500 человек получили серьезные ожоги, отравления дымом и травмы из-за того, что их затоптали.