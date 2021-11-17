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среда, 17 ноября 2021 11:31

Из-за отравленного воздуха школы в Нью-Дели закрыли на неопределенное время
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Смог в индийской столице Нью-Дели опасен для здоровья
Фото: Reuters
Смог в индийской столице Нью-Дели опасен для здоровья
Смог в индийской столице Нью-Дели опасен для здоровья
Смог в индийской столице Нью-Дели опасен для здоровья
Смог в индийской столице Нью-Дели опасен для здоровья

Власти индийской столицы Нью-Дели закрыли школы до дальнейшего уведомления, и призвали людей работать из дома, запретив въезд в город второстепенным грузовикам из-за опасного уровня загрязнения воздуха.

Один из самых загрязненных городов мира, в котором живет около 20 млн человек, каждую зиму окутывает плотное одеяло смога. Об этом пишет Al Jazeera.

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Местное правительство в субботу, 13 ноября, приказало закрыть школы на неделю и запретило строительные работы на четыре дня. Но в постановлении во вторник, добавило, что все учебные заведения должны оставаться закрытыми до дальнейшего уведомления.

Пять угольных электростанций вокруг Нью-Дели также временно остановили. "Противотуманные пушки" и оросители работают в очагах самого большого загрязнения.

Эксперт из Центра науки и окружающей среды в Нью-Дели Анумита Рой Чоудхури говорит, что чрезвычайные меры, объявленные правительством, "не могут решить проблему загрязнения воздуха" в городе.

"Для этого нужны круглогодичные действия относительно основных источников загрязнения, чтобы выработать более постоянные решения", - говорит она.

Активистка по охране окружающей среды Бхаврин Кандхари сказала, что "чрезвычайно зла и разочарована" тем, что дети "снова дома" после долгой пандемии коронавируса.

Нью-Дели - одна из самых загрязненных столиц мира, ежегодно борется с хроническим зимним смогом, поскольку падение температуры опускает к земле смертельные загрязнители от угольных электростанций за пределами города, выхлопных газов от машин, пыль от строительных работ и дым от сжигания мусора на открытом воздухе. Одним из основных факторов загрязнения является дым от фермеров, сжигающих остатки растений вокруг столицы.

На этой неделе уровни PM 2,5 - вредных твердых частиц, достаточно малых, чтобы попасть в кровоток человека при вдыхании в легкие, вызывая хронические заболевания легких и сердца, - были более, чем в 30 раз выше максимального предела, рекомендованного ВОЗ.

В отчете журнала Lancet за 2020 год говорится, что в 2019 году в Дели из-за загрязнения воздуха погибло почти 17,5 тыс. человек. Отчет швейцарской организации IQAir в прошлом году показал, что 22 из 30 самых загрязненных городов мира находятся в Индии.

Тысячи индийцев купались возле Нью-Дели в отравленной токсическими отходами реке Ямуна. Река покрыта белой токсичной пеной, вызванной выбросами с промышленных предприятий, окружающих столицу.

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