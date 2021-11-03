Из-за оползней погибли как минимум 11 человек

Фото: REUTERS

По меньшей мере 11 человек погибли в результате оползней в провинции Нарино в Колумбии. Еще десятки пострадали или пропали без вести.

Агентство по оказанию помощи при стихийных бедствиях южноамериканской страны сообщило поздно во вторник, 2 ноября, что оползень произошел после проливных дождей в городке Маллама. Об этом сообщает Al Jazeera.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Смертельные наводнения в Индии и Непале: сотни погибших и раненых

Приблизительно 10 человек также пострадали и до 20 считаются пропавшими без вести. В результате были разрушены два здания. На месте работает поисково-спасательная группа. Однако спасательные операции приостановлены из-за возможности новых оползней из-за дождя.

Оползни обычны в горной Колумбии, особенно в сезон дождей, и в районах, где на обезлесенных склонах Анд построено ненадежное самовольное жилье и узкие дороги. В 2017 году более 200 человек погибли в результате оползней, вызванных проливными дождями, в городе Мокоа.

Мощный шторм на тихоокеанском побережье США спровоцировал в октябре оползни и наводнения в США – в Калифорнии, Вашингтоне и Орегоне. Из-за сильного ветра два человека погибли вблизи Сиэтла. Дерево упало на машину, где они находились.