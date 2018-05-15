Из-за очередной вспышки лихорадки Эбола в Конго уже погибли 19 человек

В ДР Конго очередная вспышка Эболы. Фото: РИА Новости

В Демократической республике Конго в результате очередной вспышки лихорадки Эбола погибли 19 человек из 39 инфицированных.

393 человека, которые контактировали с больными находятся под наблюдением. Вспышка лихорадки произошел в городах Бикор, Ибок и Вангата, что в Экваториальной провинции, сообщает Reuters.

Сейчас вспышка не соответствует критериям "ситуация общественного здоровья, составляет международное значение", не дает оснований создать чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения.

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По данным Всемирной организации здравоохранения от лихорадки Эбола в Конго погиб один человек в 2014 году.