Из-за непогоды в Германии столкнулись 18 автомобилей

Столкнулись 18 автомобилей. Фото: Корреспондент

На юго-западе Германии произошла масштабная авария, к которой привели гололедица и туман.

"В Нижний Франконии на скользкой дороге утром 18 транспортных средств врезались друг в друга. Женщина была заблокирована в своем автомобиле и получила серьезные ранения, еще 28 человек получили травмы, из них трое - тяжелые", - сообщает Радио Баварии.

Авария произошла на национальной трассе А7. Водитель пикапа потерял контроль над управлением своим автомобилем на мосту через реку Майн и врезался в отбойник между полосами. Из-за гололеда и плохой видимости - менее 50 м - следующие авто не смогли вовремя затормозить.

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В частности, были повреждены три транспортных средства пожарной охраны и авто полиции. На время проведения спасательных работ трасса была полностью закрыта в направлении Касселя в течение нескольких часов.

Ранее, в Киеве пьяный водитель устроил масштабную аварию. Водитель очень сильно разбил автомобили, припаркованные у дороги. При этом удары были такой силы, что в некоторых авто расплющило переднюю часть.