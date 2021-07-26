Из-за наводнений погибли не менее 40 человек

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По меньшей мере 40 человек погибли в результате проливных дождей, оползней и обрушения здания в индийском штате Махараштра.

Власти приказали эвакуировать людей, живущих в районах, подверженных оползням. Есть опасения, что число смертей увеличится. Об этом пишет Independent.

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Ведут спасательные операции с использованием вертолетов. Власти также призвали людей, оказавшихся в ловушке, подняться на крыши домов или высоты, откуда спасательные группы на вертолетах могут их обнаружить. Подразделения ВМС, береговой охраны и индийской армии присоединились к поисково-спасательным операциям.

Главный министр штата Махараштра Уддхав Теккерей сказал, что спасательные команды столкнулись с серьезными проблемами, добираясь к пострадавшим от наводнения районов города Чиплун в Ратнагири. Потому что дороги и мосты повреждены. Ситуация напряженная, так как согласно прогнозу погоды, в ближайшие дни продолжаться дожди.

В затопленном бельгийском городе Пепинстер 17 июля во время интервью мэра Филиппа Годена обрушился дом. Пепинстер сильно пострадал от непогоды, десятки домов полностью или частично разрушило наводнение.