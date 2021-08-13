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пятница, 13 августа 2021 16:31

Из-за масштабных наводнений объявили чрезвычайное положение: погиб 21 человек
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Люди сортируют предметы после того, как сильные осадки, вызванные тайфуном, затопили магазины.
Фото: Reuters
Свинные туши на ферме после наводнения.
С высоты птичьего полета показано затопленный город Люлин после обильных осадков в Сучжоу.
Полицейские военизированной полиции эвакуируют людей, оказавшихся в опасности, после сильных осадков в Сучжоу.

Пять городов китайской провинции Хубэй объявили чрезвычайный уровень опасности из-за мощных наводнений.

Об этом сообщило издание Reuters.

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В результате стихии погибли 21 человек, отметили спасатели. Жертвами наводнения стали жители поселка Люлин и города Суйчжоу. Эвакуировали более 6 тыс. человек.

Наводнения вызвали длительные дожди. Непогода парализовала движение транспорта и вызвала проблемы с электроснабжением. Сейчас власти оценили ущерб в $17 млн.

Мощные ливни продлятся в регионе до следующей недели, прогнозировали синоптики. Под угрозой центральные провинции и несколько регионов на юго-западе.

В оккупированной Россией крымской Керчи затопило улицы после ночного дождя. Местные власти призвали жителей воздержаться от поездок и остаться дома из-за последствий наводнения. Просят убрать автомобили с низменных участков города из-за угрозы затопления.

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Дата
13
августа

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