Из-за масштабных наводнений объявили чрезвычайное положение: погиб 21 человек

Фото: Reuters

Пять городов китайской провинции Хубэй объявили чрезвычайный уровень опасности из-за мощных наводнений.

Об этом сообщило издание Reuters.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Нигере через крупные наводнения погибли десятки человек

В результате стихии погибли 21 человек, отметили спасатели. Жертвами наводнения стали жители поселка Люлин и города Суйчжоу. Эвакуировали более 6 тыс. человек.

Наводнения вызвали длительные дожди. Непогода парализовала движение транспорта и вызвала проблемы с электроснабжением. Сейчас власти оценили ущерб в $17 млн.

Мощные ливни продлятся в регионе до следующей недели, прогнозировали синоптики. Под угрозой центральные провинции и несколько регионов на юго-западе.

В оккупированной Россией крымской Керчи затопило улицы после ночного дождя. Местные власти призвали жителей воздержаться от поездок и остаться дома из-за последствий наводнения. Просят убрать автомобили с низменных участков города из-за угрозы затопления.