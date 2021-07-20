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вторник, 20 июля 2021 22:52

Из-за масштабного наводнения тысячи людей оказались в ловушке
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На центральную часть Китая обрушилась наводнение, вызванного обильными дождями и прорывом плотин на реках.

В результате местные реки вышли из берегов, нарушили работу общественного транспорта и загнали в ловушку жителей отдельных районов. Фото и видео местные жители публикуют в соцсетях.

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Вода затопила переходы и торговые центры под землей. Людям пришлось приспосабливаться к новым условиям, многим помогали добраться к домам спасатели.

В Китае масштабное наводнение, тысячи местных жителей оказались в ловушке. Фото: news.liga.net

Из-за наводнения в Германии произошел разлив нефти в районе города Гюккесваґен (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия).

Наводнение затопило несколько предприятий, что привело к разливу нефти, а также других загрязняющих веществ. Нефть попала в главную плотину реки Вибах.

Из-за большого наводнения на погибло не менее 163 человека. По меньшей мере 749 человек получили ранения.

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