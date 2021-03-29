Из-за коронавируса начались массовые захоронения

На кладбище в Мехико копают новые могилы / Getty Images

Мексика начала проводить массовые захоронения, чтобы справиться с ростом количества погибших от коронавируса.

Количество смертей от коронавируса в этой стране с населением 126 млн человек превысило 202 тыс. Но многие опасаются, что реальная цифра на 100 тыс. выше, а худшее впереди. Об этом пишет Daily Star.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Мексике огонь охватил более 7 тысяч гектаров леса

Мексика занимает 3-е место в мире после Бразилии и США по абсолютному количеству погибших.

"Думаю, цифры в новостях неверные и на самом деле выше. У нас было несколько работ, на которых 2-3 человека умерли в одном доме, даже в одной семье", - говорит работник похоронного бюро Бениньо Клементе Сарате.

Согласно с правительственными данными, дополнительная смертность в январе была почти на 46% выше, чем во время 1-й волны в июне.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал ускорить развертывание вакцинации в стране, назвав это гонками со смертью. Он сказал, что надеется, что до конца апреля все люди, старше 60 лет, получат 1-й укол прививки. Глава государства добавил, что Мексика заключила соглашение с США о предоставлении в долг 1,7 млн уколов вакцины AstraZeneca.