Из-за глобального потепления пострадает миллиард человек-ООН

К 2050 году из-за глобального потепления пострадает миллиард людей. Фото: Укринформ

ООН прогнозирует глобальное потепление в ближайшие 30 лет. Эксперты предостерегают от покупки прибрежной недвижимости.

"Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC) предупреждает, что к 2050 году из-за повышения уровня океана, дефицит воды и отсутствие продовольственной безопасности пострадает миллиард людей", - сообщает ООН, пишет Sky News.

Влияние повышения температуры воздуха в полярных регионах ускоряется. Арктический снежный покров сократился на миллион квадратных миль с 1967 года. Объем морского льда в конце летнего сезона таяния был в этом году самым маленьким за последние 1000 лет.

"Сейчас уровень моря растет на 3,6 мм в год, что превышает более чем вдвое показатели прошлого века.Если выбросы парниковых газов будут продолжаться с их текущей скоростью, повышение уровня моря в 22-м веке ускорится до нескольких сантиметров в год, а в 23 веке - на несколько метров в год", - отмечают эксперты.

Результаты подтвердили ученые Арктики, которые представили доказательства "беспрецедентное" таяние льда.

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В Тихом океане горит российский плавучий завод по переработке рыбы "Петр Житников". Пламя вспыхнуло в крабовом цехе. Там хранилась упаковка из гофрокартона. В настоящее время с плавбазы сняты около 250 человек. Эвакуация продлится не менее часа-двух", - рассказали в Морском спасательном подцентре (МРПЦ) "Южно-Сахалинск.