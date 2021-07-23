Известный писатель начал писать в тюрьме, сидя за растрату средств банка

Молодой О'Генри в Остине / Austin History Center, Austin Public Library

24 июля 1901 года американского рассказчика Уильяма Сиднея Портера, также известного как О. Генри, освободили из тюрьмы. Он отсидел за решёткой три года за растрату средств из банка в Остине.

Чтобы избежать заключения, Портер сбежал от властей и спрятался в Гондурасе, но вернулся, когда его жене, которая все еще находилась в США, поставили диагноз неизлечимой болезни. Он попал в тюрьму и начал писать рассказы, чтобы поддержать свою маленькую дочь, пока сидел в тюрьме.

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После освобождения Портер переехал в Нью-Йорк и работал в газете New York World. Из 1903 по 1906 год писал по одному рассказу в неделю. В 1904 году был опубликован его первый сборник рассказов "Капуста и короли". Его второй, сборник "Четыре миллиона" 1906 года, содержал один из его самых любимых рассказов "Дар волхвов" о бедной паре, каждый из которых жертвует своим самым ценным имуществом, чтобы купить подарок для другого.

Дополнительные сборники появились в 1906 и 1907 годах, и два сборника в год публиковались в 1908 году – за чуть более года до его смерти в 1910 году.

О'Генри специализировался на рассказах о простых людях, часто заканчивающихся неожиданным поворотом. Несмотря на огромную популярность, почти 300 опубликованных рассказов, он вел трудную жизнь, борясь с финансовыми проблемами и алкоголизмом до самой смерти. Прожил всего 47 лет.