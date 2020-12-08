Известный клуб стал центром донорства крови из-за карантина

Ночной клуб был закрыт почти 10 месяцев из-за карантина. Фото: скриншот с видео Reuters.

В Швейцарии известный ночной клуб Lausanne превратился в временный центр донорства крови.

Клуб в студенческом городке Лозанна закрыли в связи с пандемией, до этого он пользовался большой популярностью, сообщает Reuters.

Люстры, которые ранее создавали зажигательную атмосферу в заведении, теперь освещают зал для медсестер с иглами. Сбор крови проводят под музыкальное сопровождение.

"Было тяжело смотреть, как такое место, которое существовало почти 35 лет, так долго не работало. Поэтому мы были рады организовать такое дело", - сказал менеджер клуба Игорь Бласко.

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Ночной клуб был закрыт почти 10 месяцев из-за карантина.

Один из бывших посетителей отметил, что ему приятно снова вернуться в MAD, Moulin a Danse - "танцевальная мельница", даже в качестве донора.

"Я приехал без всяких сомнений. Я сказал сам себе: выйди из дома и приди снова в место, в которое ты и не надеялся когда-нибудь вернуться. Это место - полное воспоминаний", - сказал он.

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