Известного журналиста застрелили возле собственного дома

Полиция называет преступников профессиональными убийцами. Фото: Reuters

В греческих Афинах неизвестные застрелили греческого журналиста Йоргоса Караиваза.

Он много лет вел репортажи на криминальные темы, сообщает Open.

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Убийцы приехали на мотоцикле и устроили засаду возле дома репортера. Как только Караиваз вернулся домой, у него выпустили как минимум 6 пуль.

Полиция считает, что работали профессиональные киллеры. Продолжается операция по их розыску.

Международная федерация журналистов привела статистику, согласно которой в мире при исполнении своих обязанностей были убиты 42 журналиста и работника СМИ 2020 года.