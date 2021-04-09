Известного журналиста застрелили возле собственного дома

В греческих Афинах неизвестные застрелили греческого журналиста Йоргоса Караиваза.
Он много лет вел репортажи на криминальные темы, сообщает Open.
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Убийцы приехали на мотоцикле и устроили засаду возле дома репортера. Как только Караиваз вернулся домой, у него выпустили как минимум 6 пуль.
Полиция считает, что работали профессиональные киллеры. Продолжается операция по их розыску.
Международная федерация журналистов привела статистику, согласно которой в мире при исполнении своих обязанностей были убиты 42 журналиста и работника СМИ 2020 года.
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