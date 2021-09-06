Известного поэта арестовали за кражу "Моны Лизы"

Арест Гийома Апполинера / Getty Images

7 сентября 1911-го, 110 лет тому, французского поэта Гийома Аполлинера арестовали и заключили в тюрьму по подозрению в краже "Моны Лизы" Леонардо да Винчи из Лувра в Париже.

31-летний поэт был известен радикальными взглядами и поддержкой крайних авангардных течений в искусстве. Он родился в Риме и вырос в Италии. Появился в Париже в 20 лет и быстро влился в городскую богемную среду. Его первый сборник стихов "Гниющий волшебник" появился в 1909-м, за ним последовал сборник рассказов в 1910-м.

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Сторонник кубизма, он опубликовал книгу "Художники-кубисты" в 1913-м. В том же году опубликовал свою самую почитаемую книгу "Алкоголь", где использовал различные поэтические формы и традиции, чтобы запечатлеть повседневную уличную речь. В 1917-м для своей экспериментальной пьесы "Грудь Тиресия" ввел термин "сюрреализм".

Загадочное происхождение и радикальные взгляды Аполлинера заставили власти рассматривать его как опасного иностранца и главного подозреваемого в краже "Моны Лизы", которая произошла 22 августа. Никаких доказательств его причастности к преступлению не было, и через пять дней Аполлинера освободили.

Два года спустя бывшего сотрудника Лувра Винченцо Перуджа арестовали при попытке продать знаменитую картину торговцу произведениями искусства.