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понедельник, 11 января 2021 15:01

Известнейший проспект Парижа перепланируют

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Известнейший проспект Парижа перепланируют
Проект редизайна улицы начали еще в 2018 году. Фото: pixabay.com

Елисейские поля в Париже хотят полностью перепланировать. На модернизацию самого известного проспекта города выделили €250 млн, однако работы начнутся после проведения Летних Олимпийских игр в 2024 году.

Об этом заявила мэр французской столицы Анн Идальго, пишет The Guardian.

"Проспект часто называют самым красивым в мире, но те из нас, кто работает здесь каждый день, совсем не уверены в этом", - сказал Жан-Ноэль Рейнхардт, председатель комитета, которая занимается содержанием улице.

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В планах комитета вдвое уменьшить количество мест для транспорта, превратить некоторые из дорог на пешеходные, создать новые зеленые зоны и лесные коридоры" для улучшения качества воздуха. Власти решили превратить 1,9 км улицы в "чрезвычайный сад".

Проект редизайна улицы начали еще в 2018 году.

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Елисейские поля ㅡ одна из самых известных в мире улиц и одна из главных магистралей Парижа.
Сначала на месте улицы была болотистая местность, куда французские монархи приезжали на охоту. Однако по приказу короля Людовика XIV в 1667 году на этом месте устроили зону для прогулок. Проспект стал значимым местом для французов.

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11
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