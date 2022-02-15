Из-под воды появился испанский поселок-призрак, затонувший 30 лет тому назад

В Испании затопленный поселок, который 30 лет находился под водой, снова стал виден из-за сильной засухи.

В результате аномальной жары на северо-западе страны опустела плотина, сообщает Reuters. Дождей в этом районе не было уже несколько месяцев.

"Поселок-призрак затопило на испано-португальской границе в 1992 году. Руины привлекают множество туристов. Среди обломков есть старый фонтанчик с питьевой водой, из трубы которого все еще течет вода, а также старый ржавый автомобиль", - говорится в сообщении.

Фото: Reuters

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В ответ на значительную засуху правительство Португалии приказало шести плотинам с 1 февраля почти полностью прекратить использование воды для производства электроэнергии.

Водохранилища страны заполнены на 44%, что значительно ниже среднего показателя за последнее десятилетие. В то же время это выше уровня, зарегистрированного во время засухи в 2018-м.

В конце октября 2020-го запорожский драйвер Юрий Батаев обнаружил памятный мемориал на месте меннонитского кладбища затонувшего поселка-колонии Айнлаге.