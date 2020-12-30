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четверг, 31 декабря 2020 06:10

Изобретатель впервые осветил улицу лампами накаливания

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Изобретатель впервые осветил улицу лампами накаливания
Томас Эдисон с лампой накаливания / Getty Images

31 декабря 1879-го американский изобретатель Томас Эдисон осветил улицу в городе Менло-Парк, демонстрируя возможности своего лампы накаливания. Местная железнодорожная компания отправила специальные поезда в город в день показа через общественный интерес к событию.

Хотя первую лампу накаливания изготовили 40 лет до того, ни один изобретатель не смог придумать ее практического применения, пока Эдисон не взялся за дело в 1870-х. После множества испытаний разработал углеродную нить с высоким сопротивлением, которая непрерывно горела несколько часов и электрогенератор для питания большой системы освещения.

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Эдисон родился в Милане, США, в 1847-м. Получил незначительную образование, что было привычным для большинства американцев того времени. В раннем возрасте у него возникли серьезные проблемы со слухом. Этот недостаток послужил мотивацией для многих его изобретений.

В 16 лет устроился на работу телеграфистом и вскоре посвятил большую часть энергии и природной изобретательности совершенствованию телеграфной системы. До 1869-го постоянно занимался изобретениями, а в 1876-м перешел в лабораторию и механический цех в Менло-Парке.

Эдисон руководствовался интуицией, а также позаботился нанять помощников, которые бы имели технические знания, которых ему не хватало. В Менло-Парке продолжал работу над телеграфом, и в 1877-м наткнулся на одно из своих изобретений - фонограф. Публичные демонстрации фонографа сделали изобретателя всемирно известным, и его окрестили "Волшебником из Менло-Парка".

Хотя открытие способа записи и воспроизведения звука обеспечило признание, фонограф был лишь первым из выдающихся изобретений Эдисона, которые изменили жизнь конца XIX в. Среди других, Эдисон и его помощники разработали предшественницу кинокамеры и проектора в 1880-х. В 1887-м Эдисон открыл первую в мире промышленную исследовательскую лабораторию в городе Уэст-Ориндж, где нанял десятки людей для систематических исследований.

Он и помощники также построили первую в мире электростанцию ​​в Нью-Йорке, изобрели щелочную батарею, первую электрическую железную дорогу и множество других изобретений, которые легли в основу современного мира электричества.

Как один из самых плодотворных изобретателей в истории, продолжал работать до 80 лет. При жизни получил 1093 патента. Умер в 1931 году в возрасте 84 лет.

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Дата
31
декабря

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