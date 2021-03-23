Изнасиловал 8-летнюю девочку в мусорном контейнере

Протесты в Индии, чтобы остановить сексуальные преступления против женщин / Getty Images

В Индии 8-летнего ребенка преступник изнасиловал в мусорном контейнере и предложил в пересчете 2 грн за молчание.

На ребенка напали в городе Бхопал. По словам полиции, они арестовали мужчину, которого потерпевшая узнала по фото. Он пытался убежать в другой штат, когда его задержали. Об этом пишет Daily Star.

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В заявлении жертва сказала, что играла возле дома. Около 13:30 к ней подошел извращенец и дал 38 грн в пересчете, чтобы купила табак в магазине.

"Она купила табак, а когда пошла отдать, сказал ей отдать табак другому человеку, который стоял рядом, в нескольких метрах от дома", - сказал младший инспектор Ниша Ахирвар.

Когда ребенок подошел к другому мужчине, первый затянул ее в мусорный бак и изнасиловал. После преступления девочка пошла в слезах домой и рассказала обо всем бабе. Жертва была глубоко шокирована, но стабильна.

Это не первый раз детей насилуют в Бхопале. В этом городе с населением 1,8 млн человек на прошлой неделе 28-летний мужчина был арестован по обвинению в изнасиловании 14-летней. Еще одно преступление, насильственный брак с несовершеннолетней, произошел в мае прошлого года.