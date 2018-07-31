Измученный, но не сломленый - на пепелище спасли пса

Пес был напуган и получил травмы. Фото: Mirror

Греческий физиотерапевт 21-летний Артемис Кирякопулу нашел на пожарищах местного курорта Мате в Атике собаку породы бельгийский грифон.

У животного была обожжена шерсть и повреждена задняя лапа. Врач отправил животное к ветеринару, сообщает Mirror.

Животному около 4,5-5 лет. Артемис согласился ухаживать за собакой, пока не найдутся его владельцы.

"Я уже спас нескольких животных отсюда. Большинство из них так перепуганы, что сидят совершенно тихо. Поэтому надо проверять руины, чтобы найти их. Этот мальчик был напуган, обожжен, голоден и хромал. Возможно, сломал заднюю лапу. Я потратил пару часов, чтобы убедить его пойти со мной. Это так грустно, потому что мы не смогли найти владельца - к сожалению, во многих случаях люди погибают в огне. Я скоро вернусь в Мати, чтобы найти больше животных, которые могли бы выжить ", - говорит Артемис.

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Мати был популярным местом отдыха для пенсионеров и детей. Оказался в эпицентре лесных пожаров. Теперь села больше не существует, говорит местные власти. По территории бродят бездомные животные. Их хозяева погибли или уехали. Количество погибших от огня в Греции достигла 91.

Огонь разгорелся утром в понедельник 23 июля в горных сосновых лесах. Из-за сухой погоды и сильного ветра распространился на соседние территории. Его тушат более 600 пожарных. Задействовано более 300 машин. Страны ЕС направляют на помощь Греции самолеты, спасателей и медиков. Пожарные считают. что причиной возгораний является поджог.