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среда, 21 июля 2021 11:36

Из плена освободили около 100 женщин и детей

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Из плена освободили около 100 женщин и детей
Карта, где освободили людей. В основном, матерей кормящих грудью / ВВС

Власти на северо-западе Нигерии заявляют, что освободили 100 женщин и детей, в основном матерей, кормящих грудью, которые были захвачены бандитами.

Группа была похищена 8 июня в штате Замфара. Во время инцидента тогда погибли четыре человека. Об этом пишет ВВС.

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Правительство штата Замфара заявило, что они освободили людей без выплат выкупа, но не сообщили никаких подробностей. Теперь группа будет проходить медицинский осмотр и их опросят перед возвращением домой.

В последние месяцы в регионе произошла волна похищений. С декабря 2020 года похитили более 1000 человек. Большинство из них были позже освобождены после выплаты выкупа, но некоторые убиты.

Власти обвинили в инцидентах бандитов - расхожее название для похитителей, вооруженных грабителей, угонщиков скота и других вооруженных боевиков, действующих в регионе, которые в основном руководствуются деньгами.

После резонансного похищения в 2014 году 276 школьниц из средней школы Чибока исламистскими боевиками "Боко Харам" в штате Борно, все больше вооруженных групп прибегали к массовым похищениям учеников. Президент Мухаммаду Бухари приказал военным выгонять преступников.

Ранее на этой неделе во время рейда против преступной группировки самолет нигерийских ВВС был сбит на границе штатов Замфара и Кадуна. Пилот выжил при нападении, катапультировавшись из самолета и убежав в безопасное место.

Ранее, 10 июля, на северо-западе Нигерии, в том же штате Замфара, боевики совершили набеги на пять деревень, в ходе которых убили по меньшей мере 43 человек.

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