Из наиболее строгой тюрьмы Израиля сбежали террористы

Тюрьма Гильбоа. Фото: Atef Safadi

Из наиболее строгой израильской тюрьмы Гильбоа сбежали шестеро пожизненно заключенных.

Они вырыли подкоп в одной из туалетных кабинок и использовали трубы канализации как готовый тоннель. Об этом сообщает Ynet.

Один из беглецов - террорист Захария Збейди, который возглавлял группировку "Бригады мучеников Аль-Аксы" и совершил несколько терактов против израильтян. Пятеро других - боевики палестинского Исламского джихада.

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Бывший чиновник тюремной службы заявил, что среди возможных причин инцидента - тот факт, что офицеры и охранники боятся заключенных, поэтому не всегда следуют инструкциям.

Выход из туннеля за пределами тюрьмы. Фото: Atef Safadi

Тюрьма Гильбоа в Израиле считается наиболее охраняемой. Круглосуточно по территории ведется наблюдение через 72 камеры. В 2014 году здесь уже была попытка убежать подобным образом. Тоди после обысков побег удалось предотвратить.

Боевики движения "Талибан" в ночь на вторник, 30 июля, совершили нападение на тюрьму в городе Дера-Исмаил-Хан на северо-западе Пакистана и выпустили около 300 заключенных. Пакистанские власти признали факт нападения на тюрьму, Нападение началось с мощного взрыва, устроенного боевиками у здания пенитенциарного заведения.