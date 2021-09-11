Из Афганистана вылетел второй самолет с иностранцами

С Кабула вылетел второй самолет катарских авиалиний с иностранцами на борту.

Пока неизвестно, сколько пассажиров находится на борту самолета и граждане каких они стран, сообщает CNN.

Первый самолет авиакомпании Qatar Airways улетел из Кабула в четверг. На его борту были канадцы, украинцы, немцы, британцы и американцы. В общем улетели более 100 иностранцев. Разрешение на это дал "Талибан".

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С 15 августа, после того, как группировка "Талибан" захватило власть в Афганистане, авиатранспортом из страны вывезли более 120 тысяч человек.

Украина эвакуировала из Афганистана более 650 человек.

Украинские военные, которые дислоцировались в аэропорту Кабула, провели операцию, благодаря которой удалось эвакуировать афганских переводчиков, работавших с военными Канады.

Операцию по спасению переводчиков провели утром в пятницу в Кабуле, через день после того, как последний канадский эвакуационный самолет вылетел из Афганистана, и через несколько часов после теракта у ворот аэропорта.

9 сентября, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что в Афганистане 159 украинских граждан просят об эвакуации.