Из 70 млн. бутылок вина сделают антисептик

Итальянское вино / Getty Images

Итальянские виноделы вынуждены будут переделать 70 млн. бутылок вина в антисептик. Из-за пандемии резко уменьшились продажи крепких напитков, а в подвалах нужно освободить места под свежий урожай.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Уничтожат часть урожая винограда

По оценкам итальянских виноделов, свежий урожай принесет около 45 млн. гекалитров вина (единица объема, используемая в виноделии, равна 100 литрам. - Gazeta.ua). Об этом пишет польская Rzeczpospolita.

Как пишет итальянская La Repubblica, виноделы оказались перед выбором, какое из вин дистиллировать (очищать жидкость перегонкой. - Gazeta.ua), чтобы получить в результате полезный продукт. Преимущественно это вина, которые нельзя продавать в контейнерах более 5 литров.