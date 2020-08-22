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воскресенье, 23 августа 2020 09:00

Из 70 млн. бутылок вина сделают антисептик

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Из 70 млн. бутылок вина сделают антисептик
Итальянское вино / Getty Images

Итальянские виноделы вынуждены будут переделать 70 млн. бутылок вина в антисептик. Из-за пандемии резко уменьшились продажи крепких напитков, а в подвалах нужно освободить места под свежий урожай.

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По оценкам итальянских виноделов, свежий урожай принесет около 45 млн. гекалитров вина (единица объема, используемая в виноделии, равна 100 литрам. - Gazeta.ua). Об этом пишет польская Rzeczpospolita.

Как пишет итальянская La Repubblica, виноделы оказались перед выбором, какое из вин дистиллировать (очищать жидкость перегонкой. - Gazeta.ua), чтобы получить в результате полезный продукт. Преимущественно это вина, которые нельзя продавать в контейнерах более 5 литров.

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