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пятница, 02 апреля 2021 13:19

Итальянский капитан, который шпионил в пользу РФ, успел передать Кремлю "строго засекреченные" документы

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Итальянский капитан, который шпионил в пользу РФ, успел передать Кремлю &quot;строго засекреченные&quot; документы
Вальтер Био успел передать Москве засекреченные материалы. Фото: 3dnews

Капитан итальянского флота Вальтер Био, задержанный за шпионаж в пользу РФ, смог передать Кремлю несколько "строго засекреченных" файлов и документы НАТО.

Подробностями поделилось издание Reuters.

Капитана ВМС задержали во время передачи секретных материалов военному атташе РФ. За это ему должны были заплатить €5 тыс.

Полиция нашла у Био карту памяти, на которой было 181 фотография с засекреченными документами. 9 из них классифицировались как "строго засекреченные" материалы, 47 - секретные документы НАТО.

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По словам адвоката Био, его подзащитный признал свою вину, но отрицает слив секретных данных.

"Я сделал ошибку, но сделал это ради своей семьи. У меня был момент сильной слабости. Я был вовлечен в механизм, который был больше меня. У меня был долг, который я не мог выплатить", - передал адвокат его слова.

Жена капитана отметила, что у них 4 детей и семья не могла выжить на зарплату Био в €3 тыс. Также они ежемесячно платили €1,2 тыс. за ипотеку.

Капитана итальянского флота и российского военного, который работает в посольстве РФ, задержали в Риме по подозрению в шпионаже в пользу России.

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