Италия усложнила украинцам возможность получить убежище

Италия будет бороться с нелегальными искателями убежища. Фото: РБК

Украина вошла в список стран, мигрантам из которых будет трудно получить право на убежище в Италии.

Список представил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, сообщает DW.

В список вошли Украина, Сербия, Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория, Сенегал, Кабо-Верде, Гана, Косово, Алжир, Марокко и Тунис. Министр заявил, что мигранты из этих стран составляют треть из тех, кто просит об убежище в Италии.

Если они не смогут предоставить доказательства того, что их жизнь действительно находятся под угрозой, их депортируют.

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Изменения должны ускорить рассмотрение заявлений об убежище от двух лет до четырех месяцев, добавил Ди Майо.

В Чехии правоохранители задержали двух украинцев, которые незоконно регулировали движение. Как отмечается, украинских граждан нелегально устроила на работу местная компания. Украинцы регулировали движение на отремонтированном участке оживленной автодороги возле села Садовая.