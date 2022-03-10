"История повторилась" - Блинкен сравнил события в Мариуполе с блокадой Ленинграда

Государственный секретарь США Энтони Блинкен отреагировал на ситуацию в городах Украины после нападения России.

Он сравнил события в Мариуполе с блокадой Ленинграда во время Второй мировой войны и опубликовал соответствующий пост в Twitter.

Автор: @SecBlinken Энтони Блинкен сравнил напомнил россиянам о блокаде Ленинграда

"Каждый россиянин знает о блокаде Ленинграда во время Второй мировой войны. К сожалению, история повторилась, но теперь российские власти жестоко морят голодом украинские города", - написал Блинкен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 17 пострадавших, ищут погибших: показали последствия страшного авиаудара по Мариуполю

Госсекретарь для сравнения добавил изображения женщин с надписью "Блокада Ленинграда 1942 – Мариуполь, Украина 2022".

Российские оккупанты нанесли артудар по роддому номер 2 в Мариуполе. По словам очевидцев, роддома больше не существует, много раненых. Мариуполь находится в осаде от 1 марта. Город – на грани гуманитарной катастрофы. Люди сидят в подвалах без еды, воды. В городе отсутствуют коммуникации. Украинские власти несколько раз обращались к оккупантам с просьбой организовать зеленый коридор, чтобы вывезти людей. Но россияне договоренности срывали.