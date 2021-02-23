Исторический дом перевезли на 800 м

Перевозки дома / Reuters

В Сан-Франциско, США, двухэтажное 139-летнее здание перевезли на 800 м на грузовике.

Транспортировку планировали годами. На участке, где стоял дом, владелец планирует построить новую 48-квартирное восьмиэтажное здание. Об этом пишет The Guardian.

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Владелец заплатил около $400 тыс. За переезд. Ему нужно было получить более 15 городских разрешений, чтобы осуществить его. Переезд был сложным отчасти потому, что часть пути пролегала спуском с горы. Вдоль маршрута сорвали паркоматы, обрезали деревья и перенесли дорожные знаки.

Дом викторианской эпохи с 6 спальнями и 3 ванными, стоимостью $5 млн. Путешествие в 800 м заняло 6 ч.

Между тем, в октябре прошлого года в китайском Шанхае перенесли пятиэтажное 85-летнее здание на 62 м. Ее подняли и переместили с использованием новейшей технологии, получившей название "шагающая машина".