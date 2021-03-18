Исследователи на 40 дней закрылись в пещере без естественного света и ощущение времени

Вход в пещеру с исследователями / Getty Images

В рамках эксперимента во Франции группа из 15 добровольцев будет жить почти 6 недель в пещере, без ощущения времени, чтобы изучить последствия острой изоляции.

С вечера воскресенья 15 мужчин и женщин живут в большой пещере Ломбривс в Пиренейских горах в рамках эксперимента "Глубокое время". Проводит его французско-швейцарский ученый Кристиан Клотен. Об этом пишет Gulf News.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Узнали, кому принадлежал скелет в труднодоступной пещере

В течение 40 дней люди будут жить в пещерном комплексе под землей, без телефонов, часов и естественного света. У них есть собственные палатки для минимального уединения.

"В пещере созданы 3 отдельные жилые помещения: для сна, для проживания и для топографических исследований. В частности, для изучения фауны и флоры пещеры", - рассказал Клотен.

Однако основным предметом исследования будут 7 мужчин и 7 женщин в возрасте от 27 до 50 лет, а также сам Клотен. Они должны адаптироваться к постоянной температуре +12°С и 95% влажности.

Ученым имеют датчики, которые позволяют их контролировать. Исследователи хотят узнать, как люди реагируют без обычных пространственно-временных систем отсчета.

Добровольцы не получат компенсации. Они происходят из всей Франции. Среди них ювелир, анестезиолог, охранник и скалолаз. С собой у них 4 т провизии и оборудования в пещере, чтобы группа могла жить в полной автономии. Вода поступает из колодца на месте, а генератор на велосипедной основе обеспечивает электричеством. Добровольцы могут уйти в любой момент, если опыт окажется для них слишком сложным.

Основная часть финансирования проекта стоимостью $1,4 млн - от "Института адаптации человека" и некоторых частных и государственных спонсоров.