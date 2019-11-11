Испытали новый боевой лазер

В США провели успешные испытания лазерного комплекса Advanced Test High Energy Asset.
ATHENA уничтожил в воздухе несколько беспилотников на военной базе в Оклахоме, сообщает Popular Mechanics.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ВМС Украины показали испытания американских патрульных катеров Island
Система имеет мощность 30 кВт. В ней используется технология Accelerated Laser Demonstration Initiative.
Лазерный комплекс может защищать базы от атак дронов. При необходимости мощность могут снизить.
В России начали разворачивать лазерный боевой комплекс "Сокол-Эшелон" - боевой лазер 1ЛК222, который начал разрабатываться еще при СССР.
×
Комментарии