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понедельник, 11 ноября 2019 12:09

Испытали новый боевой лазер

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Испытали новый боевой лазер
Боевой лазер ATHENA успешно испытали в США Фото: Lockheed Martin

В США провели успешные испытания лазерного комплекса Advanced Test High Energy Asset.

ATHENA уничтожил в воздухе несколько беспилотников на военной базе в Оклахоме, сообщает Popular Mechanics.

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Система имеет мощность 30 кВт. В ней используется технология Accelerated Laser Demonstration Initiative.

Лазерный комплекс может защищать базы от атак дронов. При необходимости мощность могут снизить.

В России начали разворачивать лазерный боевой комплекс "Сокол-Эшелон" - боевой лазер 1ЛК222, который начал разрабатываться еще при СССР.

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