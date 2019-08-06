Испанская прокуратура допросит российского олигарха

Михаила Фридмана подозревают в умышленном разрушении корпорации Zed Worldwide. Фото: vspro.info

Прокуратура Испании подозревает российского олигарха Михаила Фридмана во умышленном разрушении корпорации Zed Worldwide. Это якобы сделал, чтобы впоследствии ее приобрести за 20 млн евро - по цене ниже рыночной.

Прокурор Хосе Гринда утверждает, что Фридман, ставший в 2013 году главным кредитором Zed Worldwide, пользовался привилегированным правом влиять на ее решения. Именно он руководил событиями, которые привели к большим материальным потерям испанских акционеров. Поэтому антикоррупционная прокуратура Испании попросила вызвать бизнесмена в суд на допрос, сообщает DW.

Еще в прошлом десятилетии корпорация, которая разрабатывает мобильные приложения и компьютерные игры, работала в 80 странах мира. Для работы на российском рынке в 2014 году создали совместное предприятие Zed +, которое контролировал Фридман.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российский олигарх выживает из Украины бельгийского инвестора с капиталом в €700 млн

В общем бизнесмен известен в Испании как владелец крупной торговой сети DIA, которая в последние годы пережила серьезные финансовые трудности. 70% ее акций олигарх купил весной 2019 года - по более низкой цене, чем они стоили за год до этого.

Во Франции задержали российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева. Как отмечается, Рыболовлев был задержан в Монако утром для допроса по делу о коррупции.