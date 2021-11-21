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воскресенье, 21 ноября 2021 14:20

Исламист открыл огонь в Иерусалиме. Погибли два человека

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Исламист открыл огонь в Иерусалиме. Погибли два человека
Израильская полиция на месте стрельбы / Reuters

В Иерусалиме члена радикальной палестинской группировки "Хамас" 21 ноября убил израильтянина и еще троих ранил.

Нападающий открыл огонь в Старом городе, возле Храмовой горы, которую евреи и мусульмане считают священной. Серьезные ранения получили двое израильтян – мирных жителей. Один из них впоследствии скончался. Также нападавший ранил двух израильских полицейских. Нападающего застрелила полиция. Об этом пишет "Радио свобода".

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В "Хамасе" подтвердили, что нападающий – их член, житель Иерусалима. Там назвали его действия "героической операцией", дав понять, что он действовал один.

Это второе за последние дни нападение в Старом городе Иерусалима. 17 ноября 16-летний палестинец напал с ножом на израильских полицейских. Его застрелили. Погибший израильтянин – первая жертва нападений палестинцев в Иерусалиме более чем за полгода.

Старый город – часть Иерусалима, аннексированная Израилем в 1967 году. Израиль считает Иерусалим своей неделимой столицей. Палестинцы настаивают на том, что Иерусалим должен стать столицей их будущего государства и обвиняют Израиль в оккупации своих земель.

В Иерусалиме состоялся конкурс "Мисс, пережившая Холокост". Победила в нем в этом году 86-летняя Селина Стейнфилд. По словам организаторов, конкурс проводят, чтобы попытаться дать часть "недостающего счастья" тем, кто пережил Холокост в детстве.

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Дата
21
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