Искусственный интеллект впервые стал пилотом боевого самолета

ВВС назвали полет историческим. Фото: pixabay

Впервые в истории Военно-воздушные силы США задействовали искусственный интеллект в условном боевом - тестовом - полете военного самолета.

Разведчик U-2 Dragon Lady 9 отследил имитацию ракетного удара с помощью алгоритма ШІ ARTUμ, который заменил 2-го пилота, сообщает пресс-служба ВВС США.

15 декабря во время разведывательной миссии ШІ выполнял все то, что делает 2-й пилот U-2 - отвечал за тактическую навигацию и успешно проявлял враждебные пусковые установки. 1-й пилот управлял самолетом, координировал работу систем и следил за возможным нападением вражеской авиации.

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ШІ, по выводам ВВС, отлично себя показал и в полной мере смог заменить 2-го члена экипажа. Система способна учиться и быстро контактировать с пилотом в экстремальных и внештатных ситуациях.

ВВС назвали полет историческим. Начальник штаба генерал Чарльз Браун-младший заявил, что искусственный интеллект в будущем будет играть решающую роль в военной сфере и значительно усилит мощь США.

Американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper попытается преодолеть украинскую ПВО на границе нашего государства. Такие совместные учения проходят впервые, их проведут в зоне ответственности воздушного командования "Запад".