Искатели убежища изнасиловали школьницу, поэтому сядут в тюрьму

На фото один из обвиняемых закрывает лицо на суде / Newsflash

Четырех искателей убежища в Германии приговорили к тюремным срокам за групповое изнасилование 14-летней школьницы.

Преступление произошло на Хэллоуин в 2019 году. Один обвиняемый также был признан виновным в нанесении тяжких телесных повреждений жертве. Об этом пишет The Daily Mail.

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Суд немецкого города Ульма приговорил 4 мужчин за изнасилование. Мужчины напоили девушку алкоголем и убедили пойти с ними в приют. 28-летний мужчина получил 2 года и 3 месяца тюрьмы без права досрочного освобождения. 26-летний такое же за помощь и подстрекательство к изнасилованию, а также нанесение тяжких телесных повреждений и предложения наркотиков несовершеннолетний. Двое 17-летних до 2 лет и 3 месяца каждый без права досрочного освобождения.

Четверо обвиняемых напоили и накачали девушку наркотиками, после чего несколько раз изнасиловали в приюте для беженцев в немецком городке Иллеркирхберг. На следующий день после нападения девушка сообщила об этом родителям и обратилась в полицию. Подсудимые из Ирака и Афганистана частично признали вину до конца судебного процесса.

В начале суда было 5 обвиняемых. В частности, 15-летний иранский парень, который знал девушку до нападения. Судебное дело против него прекратили из-за согласие его семьи выплатить компенсацию жертве, о которой он и жертва будут говорить друг с другом под профессиональным руководством.