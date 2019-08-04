Иранские военные задержали танкер-нелегал

Иран задержал иностранный катер у своих берегов. Фото: images.unian.net

В Персидском заливе иранские силовики остановили иностранный танкер.

Судно перевозило топливо нелегально, сообщает Fars news.

На борту было 7 членов экипажа из разных стран, которых задержали.

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Танкер захватили у иранского острова Фарси. В "Корпусе стражей Исламской революции" заявили, что судно перевозило нефтепродукты в некоторые арабские страны. На борту было 700 тисяч литров топлива.

США обладают видеозаписью, где видно, как лица с иранского военного корабля снимают мину, не разорвалась, с борта одного из танкеров.