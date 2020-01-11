Иранские студенты требуют наказать виновных в авиакатастрофе

В Тегеране проходят митинги. Фото: 112

В столице Ирана Тегеране студенты вышли на митинг с требованием наказать виновных в катастрофе самолета МАУ.

Возле университета имени Амира Кабира проходит акция под лозунгом "Отставки недостаточно, нужно судебное преследование". Студенты скандировали "Позор" и призывают к справедливости в деле сбивания самолета, сообщает 112.

Протестующие несут свечи и цветы в память о погибших пассажиров самолета.

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У студентов начались столкновения с полицией. Силовики применяют светошумовые гранаты.

Самолет Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев, разбился сразу после взлета из тегеранского аэропорта в среду текущей недели. Все 176 человек, находившиеся на боту, погибли. Среди них - граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Причиной катастрофы стал человеческий фактор, сообщил генштаб вооруженных сил Ирана. "Украинский самолет, потерпевший крушение ранее на этой неделе близ Тегерана, следовал слишком близко к чувствительному военному объекту и был сбит. Причиной является человеческий фактор", - говорится в заявлении.