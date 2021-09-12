Иран возобновляет сотрудничество с МАГАТЭ

Рафаэль Гросси встретился с Мохаммадом Эслами. Фото: DW

Иран и Международное агентство по атомной энергии договорились поддерживать имеющееся сотрудничество для поиска путей улаживания имеющихся споров.

Об этом говорится совместном заявлении по итогам встречи гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гроссе и руководителя Организации по атомной энергии Ирана Мохаммада Эслами, сообщает Deutsche Welle.

"Стороны решили поддерживать взаимодействие и встречи на соответствующих уровнях. С этой целью вице-президент и руководитель ОАЭИ Эслами встретится с генеральным директором МАГАТЭ Гроссе на полях будущей Генеральной конференции, а генеральный директор МАГАТЭ Гроссе ближайшее время также посетит Тегеран для проведения консультаций на высоком уровне с правительством страны", - говорится в заявлении.

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Инспекторы МАГАТЭ будут снова проводить наблюдения за ядерными объектами Ирана.

Во время встречи стороны "отметили необходимость улаживания вопросов в конструктивной атмосфере и исключительно с техническим подходом".

Уступка Ирана увеличивает шансы достичь взаимопонимания с США относительно их возвращение к ядерной сделке, из которой Вашингтон вышел по инициативе президента Дональда Трампа.

Европарламент требует приостановить запуск Белорусской АЭС. Евродепутаты подчеркнули, что АЭС начала производить электроэнергию без полного выполнения рекомендаций, сделанных в ходе экспертной оценки ЕС и МАГАТЭ.