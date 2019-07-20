Иран отреагировал на решение США отправить войска в Саудовскую Аравию

Решение США отправить американских военных в Саудовскую Аравию является "символическим и бесполезным шагом".
"Безопасность в нашем регионе нельзя обеспечить извне. Страны региона должны сами обеспечивать свою безопасность с помощью сотрудничества и региональной интеграции", - сказал глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зарифе.
Глава иранского МИД обвинил США в поставках оружия террористам в регионе, в том числе в Сирии. Пентагон официально одобрил переброску военных в Саудовской Аравии. По данным Reuters, речь идет об отправке 500 военнослужащих.
Также США разрабатывают международную операцию Страж, чтобы обеспечить безопасность морских путей на Ближнем Востоке.
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За последние пару недель конфликт между США, Саудовской Аравией, ОАЭ и Ираном, который берет свое начало еще с 1991 года, обострился. 19 июля Вооруженные силы Ирана задержали два британских танкера в Ормузском проливе.
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