Иран обвинили в нападении на нефтяные объекты Саудовской Аравии

Страны ЕС осудили действия Ирана. Фото: Voice

Франция, Великобритания и Германия в совместном обращении обвинили Иран в нападении на саудовскую нефтяную компанию Saudi Aramco.

"Для нас ясно, что Иран несет ответственность за это нападение. Другого правдоподобного объяснения нет", - об этом сообщается на сайте правительства Германии.

Страны ЕС осудили нападение и выразила солидарность с народом Саудовской Аравии.

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"Мы призываем Иран в полной мере сотрудничать с МАГАТЭ в рамках СВПД и его Соглашения о всеобъемлющих гарантиях ... Мы настоятельно призываем Иран вступить в диалог и воздерживаться от провокаций и эскалации", - говорится в сообщении.

В ночь на 14 сентября беспилотники совершили крупнейшую за 10 лет атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии. В результате нападений добыча нефти в стране сократился вдвое.