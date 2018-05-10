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четверг, 10 мая 2018 12:13

Иран максимально использовал ядерное соглашение для войны

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Иран максимально использовал ядерное соглашение для войны
Ядерная сделка с Ираном была выгодна как для Тегерана, так и ряда европейских политиков. ФОТО: EPA/UGP

Президент Дональд Трамп отменил ядерную сделку с Ираном, которая была выгодна европейским политикам и Тегерану, однако несла реальную угрозу для Израиля.

Об этом в комментарии Gazeta.ua рассказал директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

"Израильтяне предоставили документы, которые могут свидетельствовать, что Иран не прекращал ядерные испытания, продолжал накапливать обогащенный уран и, соответственно, нарушал соглашение, заключенное в 2015-м (заключена летом 2015 года ядерная сделка Ирана предусматривала разрешение на мирное использование Ираном ядерной энергетики в обмен на обещание Тегерана не разрабатывать ядерное оружие. - Gazeta.ua)", - сказал он.

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По словам эксперта, перед выборами Трамп заявлял, что он против соглашения и активно критиковал политику Барака Обамы в отношении Ирана.

"Соглашение надо подтверждать ежегодно. В прошлом году он сказал, что хочет ее отменить и будет консультироваться с союзниками. И это последнее предупреждение Ирана за его политику, которую он проводит. В этом году он это сделал", - говорит он.

Ядерная сделка с Ираном была выгодна как для Тегерана, так и ряда европейских политиков, считает эксперт.

"За последние три года Иран смог максимально воспользоваться ею. Произошел серьезный рост ВВП. Но иранский народ не доволен, потому что ожидал больших изменений. А львиная доля этих средств идет на войну, поддержку лояльных к Тегерану режимов-сателлитов. Это раздражает Израиль, который понимает, что является объектом реального нападения. Хезболла имеет ракеты, которые поставляют из Ирана. Иран контролирует сегодня Сирию. Угроза реальна, поэтому понятно, почему Израиль приложил столько усилий, чтобы отменить эту сделку. Теперь пытается убедить россиян, чтобы они как-то нажали на Иран", - пояснил он.

На пресс-конференции в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из ядерной сделки с Ираном.

"США выйдут из иранской ядерной сделки. В ближайшее время я подпишу президентский меморандум, который также введет санкции для иранского режима высшего уровня", - сказал он.

Автор: Таисия Алексеева
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