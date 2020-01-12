Иран должен выплатить компенсации семьям погибших - Трюдо

Трюдо: "Иран выплатить компенсацию". Фото: 24tv.ua

Иран должен выплатить компенсации семьям погибших в авиакатастрофе украинского лайнера Boeing 737 компании МАУ, который сбили 8 января вблизи Тегерана.

"Этот аспект точно должен быть составной частью комплекса мероприятий", - заявил на пресс-конференции премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

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По его словам, семьи, которые потеряли своих близких в результате авиакатастрофы, испытывают значительные трудности.

"Я общался с семьями, и они совершенно опустошены из-за гибели близких. У них возникают финансовые трудности, поэтому мы должны удостовериться, что эти семьи получат справедливость, которую заслуживают", - подчеркнул премьер-министр.

Количество погибших граждан Канады в катастрофе Boeing 737 сократился до 57 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Исламской Республики Иран Хасан Рухани. Разговор инициировала иранская сторона.