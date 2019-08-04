Instagram снова слег

Пользователи Instagram сообщили о сбое. Фото: images.unian.net

Социальная сеть Instagram 4 августа снова имела проблемы в работе.

Пользователи ряда стран сообщали о многочисленных сбоях, пишет сервис Downdetector.

Определили, что проблемы с работой соцсети начались около 5:17 по киевскому времени. Больше всего жалуются жители с США, Бразилии, Нидерландов, Бельгии и Франции.

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Проблемы также обнаружили в Германии, Польше, Великобритании, Мексике, России, Японии и Малайзии. Украинцы из Винницы и Киева также имели проблемы с соцсетью.

У половины людей возникают проблемы с обновлением ленты новостей, 29% не могут войти в свои учетные записи, еще 20% затруднились просматривать Stories.

3 июля сбой произошел в работе соцсетей Facebook и Instagram и мессенджера WhatsApp.