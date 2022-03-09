Иностранные добровольцы смогут получить украинское гражданство – МВД

Добровольцы-иностранцы могут получить украинское гражданство.
Иностранные военные получают военный билет, заменяющий им вид на жительство. Об этом сообщает первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире телемарафона.
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"Если такие лица из числа иностранных граждан будут заинтересованы в получении украинского гражданства, то наше законодательство предусматривает для них такую возможность", – заявил Енин.
У российских оккупантов есть большие проблемы с доставкой топлива, ракет и амуниции в Украину. Проблемы с логистикой будут расти.
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