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четверг, 03 июня 2021 10:15

Иностранка загремела в тюрьму. Причина поражает

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Иностранка загремела в тюрьму. Причина поражает
Женщину приговорили к шести месяцам тюрьмы за пиратство в интернете. Фото: mediasat.info

Верховный суд Испании приговорил предпринимательницу к шести месяцам тюрьмы и штрафу в размере €3,6 тыс. за то, что она установила на два компьютера нелицензионные Windows и пакет программ Microsoft Office.

Это первый подобный приговор в стране, пишет El Mundo.

Испанский Верховный суд обратил внимание на дело после того, как женщина обжаловала решение двух предыдущих судов.

Осужденной принадлежит небольшой бизнес в Мадриде. Полиция разоблачила ее на пиратстве в 2017-м. Правоохранители говорят, что на двух из восьми рабочих компьютеров, принадлежащих предпринимательнице, были установлены пиратские версии Windows и Office.

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Судья ссылается на реформу Уголовного кодекса 2015 года. Она предусматривает ответственность за экономическую эксплуатацию продуктов без лицензии.

Женщина, кроме заключения, компенсирует компании Mircosoft убытки в размере стоимости двух лицензий.

El Mundo отмечает, что в Испании дела о пиратстве, за которые можно получить реальный тюремный срок, обычно намного масштабнее. Часто они касаются блокировки сайтов за нелегальные трансляции футбольных матчей и других спортивных мероприятий.

Российскую социальную сеть "ВКонтакте" Европейская комиссия включила в список ресурсов, способствующих распространению пиратского контента.

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03
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