Иностранца поймали на горячем: снимал видео под юбками женщин

Мужчину подозревают в съемке видео под юбками женщин. Фото: zib

В Мадриде арестовали 53-летнего колумбийца по подозрению в съемке видео под юбками женщин.

За период с лета прошлого года он снял около 555 видео, пишет bbc.

Подозреваемый часто снимал несовершеннолетних. 283 видео попало на порносайты. Они набрали миллионы просмотров.

Мужчина чаще всего снимал в метро. Иногда разговаривал с женщинами, чтобы улучшить качество съемки.

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Его арестовали во время съемки женщины в метро.

Национальная полиция назвала подозреваемого "одним из крупнейших хищников, который нарушал личное пространство женщин".

Во время обыска в ноутбуке нашли 3519 видео порнографического характера.

Испанское законодательство квалифицирует такие видео как действия сексуального насилия.

Мужчине грозит тюрьма.

Разработчик по имени Альберто создал приложение DeepNude, который обнажает женщин на фото с помощью технологий искусственного интеллекта.