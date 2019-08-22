Иностранца поймали на горячем: снимал видео под юбками женщин

В Мадриде арестовали 53-летнего колумбийца по подозрению в съемке видео под юбками женщин.
За период с лета прошлого года он снял около 555 видео, пишет bbc.
Подозреваемый часто снимал несовершеннолетних. 283 видео попало на порносайты. Они набрали миллионы просмотров.
Мужчина чаще всего снимал в метро. Иногда разговаривал с женщинами, чтобы улучшить качество съемки.
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Его арестовали во время съемки женщины в метро.
Национальная полиция назвала подозреваемого "одним из крупнейших хищников, который нарушал личное пространство женщин".
Во время обыска в ноутбуке нашли 3519 видео порнографического характера.
Испанское законодательство квалифицирует такие видео как действия сексуального насилия.
Мужчине грозит тюрьма.
Разработчик по имени Альберто создал приложение DeepNude, который обнажает женщин на фото с помощью технологий искусственного интеллекта.
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