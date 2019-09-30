Информатора о разговоре Трампа и Зеленского взяли под федеральную защиту

Информатор о разговоре Трампа боится за свою безопасность после угроз. Фото: sputnik.md

Работник американской разведки, который написал жалобу на разговор президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского, находится под федеральным защитой.

В письме его адвоката Эндрю Бакая говорится, что офис директора Национальной разведки активировал соответствующие ресурсы для их защиты. Информатор опасается за свою безопасность после угроз, поступивших в его адрес, пишет CBS News.

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Сам Трамп заявил, что хочет лично встретиться с человеком, который подала на него жалобу после телефонного разговора с Зеленским.

25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента. Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.