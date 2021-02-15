"Индустрия убийств" - ФСБ ежегодно избавляется от около 10 человек

Сотрудники ФСБ в год избавляются от около 10 человек. Фото: kubnews.ru

Агенты ФСБ за год избавляются от около 10 человек и "работают в индустриальном режиме".

Об этом заявил руководитель отдела расследований Bellingcat Христо Грозев в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Они работают не в каком-то точечном, а индустриальном режиме. У них есть списки. Наша оценка о том, за каким количеством людей они следят и готовят что-то, - это примерно 10 различных человек в год. Если не это, то я не знаю, что можно назвать индустрией убийств", - прокомментировал он.

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По словам Грозева, расследователи общались с бывшими российскими силовиками, которые работали на руководящих должностях, но сейчас живут в Европе.

"Они сказали: совершенно невозможно, что Научно-исследовательский институт номер 2, то есть Институт криминалистики ФСБ, получил доступ к химическим веществам, к таким ядам ключевым, причем запрещенным, без подписей второй инстанции. В данном случае это ФСО. Это чисто ради внутренней безопасности самого господина президента - нельзя, чтобы ФСБ сами работали с такими химическими веществами", - заявил Грозев.

За главой Фонда Бориса Немцова за свободу Владимиром Кара-Мурза-младшим вероятно следили сотрудники ФСБ РФ, которые причастны к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального.