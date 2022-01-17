Индонезия перенесет столицу из Джакарты: утвердили новое название

Вариантов названий для новой столицы страны было около 80. Фото: Reuters

В Индонезии утвердили название новой столицы — Нусантра.

Новый город будет располагаться в восточной части острова Калимантан, заявил 17 января министр планирования национального развития страны Сухарсо Моноарфа, сообщает CNA.

"Причина выбора такого названия заключается в том, что Нусантра — давно известное слово. Оно узнаваемо во всем мире, простое и говорит о нашем архипелаге — Республике Индонезия", - сказал он.

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Всего вариантов названий для новой столицы страны было около 80, они разрабатывались совместно с историками и лингвистами.

Название "Нусантара" - на индонезийском означает архипелаг. Его одобрил и утвердил президент страны Джоко Видодо.

Видодо заявил о планах переноса столицы Индонезии из Джакарты в 2019 году. На этот процесс выделили почти $32 млрд, но из-за Covid-пандемии реализацию проекта приостановили. Ее планируют возобновить через два года.

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