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Индонезия перенесет столицу из Джакарты: утвердили новое название

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Индонезия перенесет столицу из Джакарты: утвердили новое название
Вариантов названий для новой столицы страны было около 80. Фото: Reuters

В Индонезии утвердили название новой столицы — Нусантра.

Новый город будет располагаться в восточной части острова Калимантан, заявил 17 января министр планирования национального развития страны Сухарсо Моноарфа, сообщает CNA.

"Причина выбора такого названия заключается в том, что Нусантра — давно известное слово. Оно узнаваемо во всем мире, простое и говорит о нашем архипелаге — Республике Индонезия", - сказал он.

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Всего вариантов названий для новой столицы страны было около 80, они разрабатывались совместно с историками и лингвистами.

Название "Нусантара" - на индонезийском означает архипелаг. Его одобрил и утвердил президент страны Джоко Видодо.

Видодо заявил о планах переноса столицы Индонезии из Джакарты в 2019 году. На этот процесс выделили почти $32 млрд, но из-за Covid-пандемии реализацию проекта приостановили. Ее планируют возобновить через два года.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган изменил экспортный бренд государства, теперь он называется Türkiye, а не Turkey.

Президент Франции Эммануэль Макрон изменил оттенок одного цвета на государственном флаге страны. Об изменении оттенка официально не известили общественность, но в Елисейском дворце факт подтвердили. Решение об изменении цвета Макрон принял еще в июле 2020-го, но тогда оно вызвало дебаты. Идея изменений принадлежит операционному директору Елисейского дворца Арно Жоленсу.

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Дата
17
января

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